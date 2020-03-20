المعسكر الحاكم يسعى لإنفاق أموال الدعم للتعامل مع آثار كورونا

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قرر الحزب الحاكم والحكومة والمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إعداد مختلف السبل للإسراع إلى إنفاق إجراءات الدعم الحكومية الرامية إلى تقليل الآثار الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا-19 إلى أبعد الحدود.جاء ذلك في اجتماع عقد في البرلمان اليوم، حيث قرر المعسكر الحاكم أيضا تشديد إجراءات الدخول الخاصة إلى كوريا من أجل الحد من دخول الفيروس للبلاد من الخارج، كما بدأ في مناقشة مسألة الدعم المباشر للشعب.وبعد أن انتهى الاجتماع، قال "لي ناك يون" رئيس لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا-19 في الحزب الديمقراطي الحاكم إنه سيتم تقديم الدعم إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المشروعات الذاتية بدءا من شهر أبريل القادم.وأوضح أن الحكومة ظلت تتخذ عددا من الإجراءات الخاصة للإسراع بتقديم الدعم إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المشروعات الذاتية بواسطة مؤسسات ضمان التأمينات الإقليمية وغيرها، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة الاستجابة بسرعة لزيادة الطلبات من خلال اتخاذ إجراءات خاصة لتوسيع نطاق المستفيدين وتبسيط الإجراءات وغيرها من الإجراءات الجريئة خاصة في سيول ومحيطها.وأشار إلى أن الدورة الثالثة من اجتماع الشؤون الاقتصادية للطوارئ التي ستعقد الأسبوع القادم تنفيذا لأمر الرئيس "مون جيه إين" ستعمل على اتخاذ قرارات معينة حول سبل دعم المعيشة، مطالبا بمناقشة مسألة الدعم المباشر للشعب بما فيها مبلغ الدعم لمكافحة الكوارث بشكل وثيق بين الحزب الحاكم والحكومة خلال هذا الأسبوع.