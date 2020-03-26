وزارة التعليم تدرس الاكتفاء بالفصول عبر الإنترنت عند افتتاح المدارس في أبريل

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قالت وزارة التعليم أمس الأربعاء إنها تدرس الاكتفاء بالفصول عبر الإنترنت عند افتتاح الفصل الدراسي الجديد في السادس من أبريل كما هو مخطط.وقالت الوزارة في بيان لها إنَّها تبحث في إعادة فتح الفصول الدراسية العادية أو الاكتفاء بالفصول عبر الإنترنت.وأضافت أنه يتم الآن النظر في الفصول عبر الإنترنت، لاحتمال أن تواجه بعض المدارس -سواء على المستوى الإقليمي أو الفردي- مزيدًا من التأجيل للفصل الدراسي الجديد، بسبب عدوى فيروس كورونا-19 التي قد تصيب الطلاب أو المدرسين.وقالت الوزارة إنها تعمل أيضًا على وضع مبادئ توجيهية جديدة للمدارس فيما يتعلق بالاعتماد والاعتراف بالفصول الدراسية عبر الإنترنت.وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة التعليم "يو أون هي" عن تأجيل افتتاح الفصل الدراسي الجديد لمدة أسبوعين آخرين حتى السادس من أبريل، بسبب المخاوف بشأن سلامة الطلاب والموظفين وسط تفشي وباء فيروس كورونا. وكانت الوزارة قد أجلت في البداية افتتاح المدارس لمدة أسبوع في فبراير، ثم أسبوعين آخرين في وقت سابق من هذا الشهر.