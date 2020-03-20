بدء تسجيل المرشحين للانتخابات العامة في أبريل

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بدأت اليوم الخميس فترة تسجيل المرشحين، التي تستمر لمدة يومين، للانتخابات العامة التي ستجرى يوم 15 أبريل.وسوف تقبل اللجنة القومية للانتخابات الطلبات من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً يومي الخميس والجمعة في مكاتبها المحلية على الصعيد الوطني.كما سيتم تسجيل المرشحين في الانتخابات الفرعية المقرر إجراؤها في نفس يوم الانتخابات العامة خلال فترة اليومين.وسيسمح للمرشحين المسجلين ببدء الحملات الانتخابية الكاملة بدءًا من 2 أبريل، عندما تبدأ فترة الحملات الانتخابية الرسمية التي تستمر ثلاثة عشر يومًا.وسوف تنشر اللجنة الوطنية للانتخابات أصول المرشحين وسجلات أدائهم للخدمة العسكرية وسجلاتهم الجنائية وسيرتهم الأكاديمية ومدفوعاتهم الضريبية على موقعها على الإنترنت حتى يوم الانتخابات.