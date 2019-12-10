الحكومة تدفع مليون وون لكل أسرة من الـ70% الأقل دخلا من الأسر الكورية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن خطة حكومته لتوفير دعم مالي طارئ للمواطنين الكوريين من أجل تخفيف معاناتهم بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الثالثة من الاجتماعات الاقتصادية الطارئة التي عقدت اليوم الاثنين، حيث قال الرئيس "مون" إن جميع المواطنين يستحقون مكافأة على آلامهم من انتشار فيروس كورونا وجهودهم لمنع انتشاره.وبموجب الخطة المعلنة، سيستفيد من الدعم المالي البالغ مليون وون أكثر من 36 مليون نسمة، أي 70% من إجمالي عدد الأسر الكورية البالغ عددها 20.5 مليون أسرة.وأضاف الرئيس "مون" أنه سيقوم برفع مشروع الميزانية التكميلية الإضافية للبرلمان في أسرع وقت ممكن، لتتم المصادقة عليه في غضون الشهر القادم، أي فور انتهاء الانتخابات العامة التي ستجري يوم الخامس عشر من شهر أبريل، حيث من المخطط أن يتم تخصيص جزء من الميزانية التكميلية الإضافية في تمويل الدعم المالي الطارئ.