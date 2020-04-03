فيتش تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى سالب 0.2%

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خفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها حول معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى سالب 0.2% ، بعد أن كانت قد توقعت أن يصل هذا المعدل إلى 0.8% في شهر مارس الماضي.وأرجعت السبب في تخفيض توقعاتها إلى جائحة فيروس كورونا الجديد.وتوقعت "فيتش" أيضا في تقرير لها أمس الخميس أن معدل النمو الاقتصادي الكوري خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام يصل إلى سالب 3% مقارنة بالربع الأسبق، وهو ما يعنى أن الاقتصاد الكوري سينزلق للركود خلال النصف الأول من هذا العام.وقالت "فيتش" إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري خلال الربعين الثالث والرابع إلى 1.4%.كما خفضت "فيتش" توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى سالب 1.9%، بعد أن كانت قد توقعت في شهر مارس الماضي أن يصل هذا المعدل إلى 1.3% .