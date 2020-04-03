الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الاقتصادية

فيتش تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى سالب 0.2%

Write: 2020-04-03 11:52:12Update: 2020-04-03 14:32:48

فيتش تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى سالب 0.2%

Photo : YONHAP News

خفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها حول معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى سالب 0.2% ، بعد أن كانت قد توقعت أن يصل هذا المعدل إلى 0.8% في شهر مارس الماضي.
وأرجعت السبب في تخفيض توقعاتها إلى جائحة فيروس كورونا الجديد.
وتوقعت "فيتش" أيضا في تقرير لها أمس الخميس أن معدل النمو الاقتصادي الكوري خلال الربعين الأول والثاني من هذا العام يصل إلى سالب 3% مقارنة بالربع الأسبق، وهو ما يعنى أن الاقتصاد الكوري سينزلق للركود خلال النصف الأول من هذا العام.
وقالت "فيتش" إنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري خلال الربعين الثالث والرابع إلى 1.4%.
كما خفضت "فيتش" توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى سالب 1.9%، بعد أن كانت قد توقعت في شهر مارس الماضي أن يصل هذا المعدل إلى 1.3% .
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;