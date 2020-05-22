كوريا تقدم دعما غذائيا لـ4 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا

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قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية اليوم الثلاثاء إ﻿نها ستقدم 50 ألف طن من الأرز الكوري إلى 4 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا عن طريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.وأوضحت أنه سيتم إرسال 19 ألف طن من الأرز إلى اليمن، و16 ألف طن لإثيوبيا، و10 آلاف طن لكينيا، و5 آلاف طن لأوغندا.وكانت كوريا الجنوبية قد بدأت تقديم مساعدات غذائية عن طريق برنامج الغذاء العالمي في عام 2018، وبلغ إجمالي حجم تلك المساعدات 100 ألف طن حتى نهاية العام الماضي.وأعربت الوزارة الكورية عن أملها في أن تلعب هذه المساعدات الغذائية دورا في إعطاء الأمل للمحرومين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تجسد نموذجا فريدا للتحول من دولة متلقية للمساعدات الغذائية إلى دولة مانحة.