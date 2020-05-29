بكين تمرر قانون الأمن القومي لهونغ كونغ رغم معارضة واشنطن

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وافق البرلمان الصيني على مقترح بفرض قوانين الأمن القومي على هونغ كونغ، رغم المعارضة الأمريكية القوية وتهديد الولايات المتحدة بحرمان هونغ كونغ من وضعها التجاري الخاص. وعقد المجلس الشعبي الوطني الصيني جلسة عامة أمس الخميس، أقر فيها مشروع القانون بتصويت يقترب من الإجماع، حيث وافق ألفان و878 عضوًا مقابل رفض عضو واحد، وامتناع ستة عن التصويت. وقال "لي تشان شو" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس، خلال اختتام الجلسة، إن هذا القرار يعتبر "إجراءً حاسمًا" للحفاظ على سياسة "دولة واحدة ونظامان" واستكمالها.ويستهدف القانون القضاء على "الانفصال أو تخريب سلطة الدولة أو الإرهاب أو تدخل الدول الأجنبية"، وينص على إنشاء جهاز في هونغ كونغ لتنفيذ ذلك. ومن المتوقع أن تقوم اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة نسخة نهائية من التشريع في غضون شهرين، قبل دخوله حيز التنفيذ فور نشره من قبل حكومة هونغ كونغ.وقد أثار مشروع القانون معارضة الولايات المتحدة منذ إعلان الصين عنه الأسبوع الماضي، حيث حذر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أول من أمس الأربعاء، من أن هونغ كونغ لم تعد تستحق معاملة خاصة بموجب القانون الأمريكي.ويذكر أنه في الوضع الحالي، تتمتع هونغ كونغ برسوم وقيود مختلفة عن باقي الأراضي الصينية. ومن المتوقع أن يؤدي تمرير القانون المثير للجدل إلى رد فعل قوي من قبل واشنطن، وكذلك من مواطني هونغ كونغ الذين احتجوا على هذه التحركات التي تهدد حقوقهم وحرياتهم.