إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تختار لقاحيْن مضادين لفيروس كورونا

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حصلت لقاحات مضادة لفيروس كورونا طورتها شركتان أمريكية وألمانية، على تصنيف "المسار السريع" من وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية.وقالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" أمس الاثنين إنها تعمل إلى جانب شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بايو إن تك" على تطوير اللقاحات بشكل مشترك، وأن اثنين من تلك اللقاحات التجريبية حصلا على تعيين من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، فإن المسار السريع هو عملية مصممة لتسهيل تطوير وتسريع مراجعة الأدوية واللقاحات الجديدة التي تهدف إلى علاج أو منع الحالات الخطيرة، والتي يمكن أن تلبي حاجة طبية غير مستوفاة.وقالت الشركتان إنهما تتوقعان بدء إجراء تجربة كبيرة تشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد الحصول على موافقة على تنظيمها.كما توقعتا إنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية هذا العام، وربما مليار ونصف مليار جرعة بنهاية العام القادم إذا نجح اللقاح.