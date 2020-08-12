مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى يزور المنطقة التي ضربتها الفيضانات

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زار مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى منطقة ضربتها الفيضانات في المنطقة الغربية من البلاد، داعيا إلى بذل الجهود للتعافي بسرعة من أضرار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم، إن "باك بونغ جو" نائب رئيس لجنة شؤون الدولة، قد قام بجولة فى مزرعة تعاونية فى "تيه تشونغ" بمقاطعة شمال "هوانغ هيه"، حيث اطلع على تفاصيل الأضرار الناتجة عن الفيضانات، وجهود إعادة التأهيل لمنطقة "تيه تشونغ" التي تعتبر إحدى أكثر المناطق تضررا من الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا فوق شبه الجزيرة الكورية، وهي نفس المنطقة التي زارها الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الأسبوع الماضي وأصدر تعليماته للمسؤولين بصرف حبوب من مخزونه الخاص لضحايا الفيضانات. وأفاد التقرير أيضا بأن "باك" قال إن "كيم" لا يشعر بالراحة ولو لثانية واحدة بسبب قلقه على السكان الذين ضربتهم الفيضانات، ودعا مسؤولى الحزب الحاكم ومنظماته إلى بذل جهود شاملة للترميم وإزالة الأضرار.كما أشار التقرير إلى أن مسؤولى الحزب الحاكم وأسرهم قدموا أيضا بعض المواد لتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية للسكان فى تلك المنطقة المتضررة.