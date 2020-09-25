موقع بونغ كيه ري للتجارب النووية في كوريا الشمالية يتضرر بالأعاصير الأخيرة

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قال موقع "38 نورث"الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس الخميس إن هناك أدلة على وقوع أضرار كبيرة في موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية بسبب الأعاصير الأخيرة.وأضاف الموقع نقلا عن نتائج تحليل الصور التي تم التقاطها يوم السابع عشر من سبتمبر الجاري عبر الأقمار الصناعية، أن مجاري الممر المائي في موقع "بونغ كيه ري" تم حفرها بشدة، وأن الطرق والجسور فيه تعرضت لأضرار جسيمة.وأشار إلى أن الطريق الرئيسي المؤدي لأنفاق الاختبار النووي تعرض لأضرار، مما تسبب في تقييد وصول المركبات إليه، بينما قُطع طريق الوصل الذي يربط بين منطقة الدعم الإداري الرئيسية ومنطقة المدخل الشرقي لأنفاق الاختبار نتيجة لحدوث انهيار أرضي.وقال الموقع إن المبانئ داخل منطقة الدعم الإداري الرئيسية تبدو سليمة، وأنه ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الفيضانات كان لها تأثير مباشر على أي من أنفاق الاختبار.