ترامب يكتب تغريدات حول تزوير الانتخابات خلال قمة مجموعة العشرين

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كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات على تويتر حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وذلك خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين عبر الفيديو، التي ناقشت سبل التغلب على جائحة كورونا وقضايا عالمية أخرى.وأوضح تقرير بثته شبكة "بلومبرغ" أن ترامب أبقى رأسه منخفضا، وظل يحدق في شيء على مكتبه بعيدا عن الأنظار، خلال خطاب مدته تسع دقائق ألقاه أول من أمس السبت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.وفي غضون لحظات من إنهاء الملك خطابه، كتب ترامب تغريدة على تويتر تعليقا على اللقاء مع قادة الحزب الجمهوري في الهيئة التشريعية لولاية ميتشيغان، قائلا: "سنظهر احتيالا هائلا وغير مسبوق!".وقالت بلومبرغ إنه مع بدء القادة من جميع أنحاء العالم قمة لمناقشة قضايا متعددة تتراوح بين جائحة كورونا إلى تغير المناخ، كانت أفكار ترامب في صراع حول الانتخابات الأمريكية، معتبرة أن ذلك يؤكد عدم اهتمام ترامب بالقمة. وبعد القمة، غادر ترامب البيت الأبيض إلى نادي الغولف الخاص به خارج العاصمة واشنطن.