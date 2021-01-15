3.1 مليون مشاهدة للمحتويات ذات الصلة بالقصور الملكية الكورية العام الماضي

Photo : YONHAP News

صرح مركز آثار القصور والمقابر الملكية التابع لهيئة التراث الثقافي الكوري بأن عدد مرات مشاهدة 61 من المحتويات التي أنتجها على الإنترنت في العام الماضي ذات الصلة بتلك الآثار، قد نجحت في تسجيل أكثر من 3 ملايين و100 ألف مشاهدة.وتضم محتويات العام الماضي مختلف الصور والفيديوهات والمحتويات الواقعية والتجريبية التي تتعلق بأربعة قصور ملكية ومزار "جونغ ميو" وبعض المقابر الملكية القديمة في عصر مملكة جوسون الكورية.وأوضح المركز أنه قام بتقليص بعض الفعاليات الميدانية بسبب تفشي فيروس كورونا، وقام بتنويع طرق التمتع بالثقافة التقليدية من خلال الكشف عن المحتويات عن بعد بدءا بمعرض "ليلة القصر القديم" للصور عبر الإنترنت في السابع عشر من شهر يونيو الماضي، وحتى عرض الفيلم القصير بعنوان "احفظ مملكة جوسون" في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الماضي.ويخطط المركز لتعزيز برامج الفيديوهات عن بعد من أجل نشر التمتع بالثقافة خلال هذا العام أيضا.ومن بين برامج القصور الملكية التي سيتم تقديمها هذا العام: إنتاج فيديوهات تضم لغة الإشارة من أجل ذوي الإعاقة السمعية، وباللغة الإنجليزية من أجل الأجانب الذين لا يستطيعون زيارة القصور الملكية الكورية بسبب وباء كورونا.