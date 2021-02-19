سيول تدعو إلى استثناء القضايا الإنسانية من قائمة العقوبات على كوريا الشمالية

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أكد وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" على ضرورة استثناء القضايا الإنسانية من قائمة العقوبات على كوريا الشمالية بدون تردد.جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير "لي" في ندوة عبر الفيديو عقدها معهد الدراسات الكورية التابع لجامعة "هاواي" الأمريكية يوم السبت الماضي، حيث قال إن المسائل الإنسانية ليست لها أي علاقة مع نظام الحكم في كوريا الشمالية وبرامجها النووية.وأعرب الوزير "لي" عن اعتقاده بأن الحكومة الأمريكية الجديدة توافق على ضرورة التعامل مع المسائل الإنسانية بشكل منفصل عن الأوضاع السياسية والعسكرية، كما أعرب عن أمله في اتخاذ نهج أكثر مرونة تجاه قضية العقوبات على كوريا الشمالية.وقدم الوزير "لي" شرحا عن خطة سيول للتعاون مع كوريا الشمالية في المجالات الصحية والطبية والمعيشية، داعيا إلى تكوين إجماع دولي بشأن إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على البنية التحتية العامة غير التجارية في كوريا الشمالية.وأعرب عن أمل الحكومة الكورية الجنوبية في استئناف الزيارات السياحية الفردية إلى منتجع جبل كوم كانغ الكوري الشمالي بعد تحسن الوضع في أزمة كورونا.