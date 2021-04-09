تقرير يكشف قيام اليابان بتصريف مياه مشعة خلال السنوات الثلاثين الماضية

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كشف تقرير نشرته صحيفة طوكيو اليابانية اليوم الجمعة عن أن الحكومات اليابانية قامت بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من منشأة لإعادة معالجة الوقود النووي في ضواحي العاصمة طوكيو.وأضاف التقرير أنه تم تصريف المياه الملوثة التي تشمل 4500 تريليون بيكريل من مادة التريتيوم من منشأة "توكاي" لإعادة معالجة الوقود النووي المستخدم، والتي تقع في محافطة "إيباراكي" خلال الفترة من عام 1977 وحتى عام 2007.يذكر أن حجم مادة التريتيوم التي تم تصريفها خلال السنوات الثلاثين الماضية يعد أكبر بخمسة أضعاف مما هو موجود في 1.25 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في محطة فوكوشيما النووية.كما تبين من خلال التقرير أنه تمت معالجة 140 طنا من مادتي اليورانيوم والبلوتوتيوم في منشأة "توكاي" اليابانية خلال الثلاثين عاما الماضية.وأشارت الصحيفة إلى أن المياه الملوثة المحتوية على مادة التريتيوم لا يزال يتم تصريفها من منشأة "توكاي" رغم إغلاقها.