كوريا تراقب الأوضاع في الدول التي اشترت لقاح سبوتنك في الروسي

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس الخميس أنها تدرس البيانات وتراقب الأوضاع في الخارج فيما يتعلق بلقاح "سبوتنك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا، حيث تسعى كوريا إلى تأمين المزيد من اللقاحات وسط المخاوف من نقص إمدادات اللقاح على مستوى العالم.وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة تدرس شراء ذلك اللقاح، قال "يانغ دونغ كيو" المسؤول في فريق العمل الحكومي المعني بالتطعيم ضد فيروس كورونا، إن الحكومة بصدد جمع المعلومات ومراقبة الدول التي تستخدم اللقاح الروسي.ويولي فريق العمل اهتماما خاصا للإجراءات التي اتخذتها الدول الأخرى للتحقق من سلامة اللقاح الروسي وإصدار الموافقة على استيراده.وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان مسؤول رئاسي كبير أن الرئيس "مون جيه إين" أمر مساعديه بمراجعة إمكانية شراء اللقاح الروسي.وقد أبرمت كوريا الجنوبية بالفعل صفقات لشراء ما يكفي لتطعيم 79 مليون شخص، لكن الحكومة قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها تتحدث مع العديد من شركات الأدوية لتأمين المزيد من اللقاحات، وسط النقص العالمي.ومن المقرر أن تقوم شركة "هانكوك كوراس" الكورية الجنوبية بتصنيع لقاح "سبوتنك في" في موقع محلي اعتبارا من الشهر القادم، ولكن بموجب اتفاقها مع صندوق الثروة السيادي الروسي سيتم تصدير جميع اللقاحات التي تنتجها إلى الخارج.