الحكومة تدعم شركات قطع غيار السيارات المحلية للتحول إلى السيارات المستقبلية حتى عام 2030

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تماشيا مع اتجاه انتشار السيارات الكهربائية والهيدروجينية قررت الحكومة الكورية تقديم مختلف أنواع الدعم من أجل تحويل ألف شركة محلية من شركات قطع غيار السيارات إلى شركات لقطع غيار السيارات المستقبلية بحلول عام عام 2030.وعقد "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية اجتماعا للنمو الابتكاري في فرع الحكومة بسيول اليوم، حيث أكد على أهمية احتلال الأسواق الجديدة من السيارات المستقبلية وموادها وقطع غيارها، من خلال تحويل بيئة صناعة قطع غيار السيارات لتركز على السيارات المستقبلية.وقال إنه سيقوم بتحويل ألف شركة إلى شركات لقطع غيار السيارات المستقبلية بحلول عام 2030، من خلال مساعدة الشركات المعنية على إعادة الهيكلة وتنفيذ مشروع الجسر الذكي الذي يكتشف ويربط شركات قطع الغيار مع الشركات الناشئة وغيرها.وذكر أن الحكومة ستركز الدعم على تطوير قطع الغيار والمواد المرتبطة بالسيارات الكاملة من السيارات الكهربائية وذاتية القيادة وغيرها، واكتشاف نماذج للمشروعات الجديدة بما في ذلك تطوير المنتجات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات الخاصة للسيارات. وأكد أيضا على أن الحكومة ستعمل على تنمية 250 شركة تبلغ قيمة صادرات واحدة منها 10 مليون دولار حتى عام 2030 بواسطة تعزيز التسويق تجاه شركات السيارات المستقبلية الناشئة الدولية.وأضاف أن الحكومة ستستخدم صندوقا خاصا للسيارات المستقبلية تبلغ قيمته 500 مليار وون في البحث والتطوير الخاص للتحول إلى السيارات المستقبلية، وبناء نظام مراكمة وتقاسم البيانات عن وظائف قطع الغيار من جهة، وتنمية 10 آلاف عامل من القوى العاملة المتخصصة بحلول عام 2027 من جهة أخرى.