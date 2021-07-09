تنسيق مباحثات بين وزيري خارجية كوريا واليابان الشهر القادم

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صرح مكتب الرئاسة الكورية بأن كوريا الجنوبية واليابان تقومان بتنسيق عقد مباحثات بين وزيري خارجيتيهما في الشهر القادم.جاء ذلك التصريح اليوم في أثناء مشاركة مساعد التواصل مع الشعب في المكتب الرئاسي "بارك صو هيون" في أحد البرامج لوكالة يونهاب نيوز تي في، حيث قال إنه يتمنى أن يساهم الحوار بينهما في بناء أساس لتحسين العلاقات الكورية اليابانية.وأضاف أنه من المقرر عقد مباحثات بين نائبي وزيري الخارجية الكوري والأمريكي، ثم مباحثات بين نواب وزراء خارجية كلٍ من كوريا والولايات المتحدة واليابان بدءا من الغد، وأن الجانب الكوري سيستمر في إجراء مفاوضات العمل بين الجانبين الكوري والياباني بناء على طلب الرئيس "مون جيه إين".ومن ناحية أخرى قال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية إن عقد المباحثات بين وزيري البلدين لم يتم تحديده بعد مضيفا أنه من الضروري إجراء مزيد من مفاوضات العمل لاحقا.تجدر الإشارة إلى أن آخر مباحثات بين وزيري خارجية البلدين عُقِدَتْ في شهر أبريل من عام 2018 حيث التقى فيها وزير الخارجية الياباني آنذاك "كونو دارو" ونظيرته الكورية آنذاك "كانغ كيونغ هوا" في سيول.وكان وزير الخارجية الكوري "جونغ وي يونغ" قد أجرى مباحثات ثنائية مع نظيره الياباني "موتيكي دوشيميس" في إطار اجتماع الخارجية والتنمية لمجموعة الدول السبع الذي عقد في شهر مايو في بريطانيا.