21 % زيادة في صادرات كوريا من منتجات المعلومات والاتصالات

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شهدت صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات زيادة في شهر سبتمبر الماضي.وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اليوم الأربعاء إن حجم الصادرات الكورية من منتجات المعلومات والاتصالات بلغت 21 مليارا و340 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا تكون صادرات كوريا من منتجات المعلومات والاتصالات قد تجاوزت مستوى 20 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، وظلت تشهد زيادة لمدة 16 شهرا متتالية منذ شهر يونيو من العام الماضي.وأضافت الوزارة أن المتوسط اليومي لصادرات هذه المنتجات بلغ مليارا و20 مليون دولار في سبتمبر، بزيادة نسبتها 32.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين المنتجات التي تمتعت بزيادة في حجم صادراتها: أشباه الموصلات، وشاشات العرض، وأجهزة التليفون المحمول، وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها.وأرجعت الوزارة السبب في زيادة حجم صادرات منتجات المعلومات والاتصالات إلى التعافي الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب في الأسواق الرئيسية، الناجم عن الوتيرة السريعة في التحول الرقمي.