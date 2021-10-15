تطعيم الرئيس الكوري وزوجته بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

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تلقى الرئيس الكوري "مون جيه إين" الجرعة الثالثة من لقاح كورونا صباح اليوم في مستشفى وطني للرعاية الطبية.وأوضح المكتب الرئاسي أن تطعيم الرئيس جرى استعدادا لجولته في الخارج التي من المقرر أن تبدأ أواخر هذا الشهر.يذكر أن كوريا الجنوبية بدأت في تطعيم كبار السن والطواقم الطبية والمقيمين والعاملين في مستشفيات التمريض، الذين مرت 6 أشهر على تلقيهم جرعة ثانية، بجرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، اعتبارا من يوم 12 من أكتوبر الجاري، كما يمكن لأولئك الذين يعانون من انخفاض المناعة وغيرهم من ذوي الأسباب القوية، مثل مغادرة البلاد إلى الخارج، تلقي جرعة ثالثة من اللقاح حتى قبل مرور 6 أشهر.وكان الرئيس الكوري قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا يوم 23 من شهر مارس الماضي، والجرعة الثانية يوم 30 من أبريل، في المركز الصحي في منطقة "جونغ نو" في سيول، لكن التطعيم بالجرعة الثالثة يجري حاليا في كوريا بلقاح فايزر فقط، ولذلك تلقى الرئيس الجرعة الثالثة من لقاح فايزر في مركز التطعيم في مستشفى وطني للرعاية الطبية، وليس في المركز الصحي في منطقة جونغ نو.كما تلقت زوجته "كيم جونغ صوك" الجرعة الثالثة من اللقاح اليوم أيضا بعد أن كانت قد تلقت الجرعتين الأولى والثانية من لقاح أسترازينكا مع الرئيس.