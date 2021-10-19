أسعار البنزين في سيول تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 7 سنوات

Photo : YONHAP News

تجاوزت أسعار البنزين في العاصمة الكورية سيول مستوى 1800 وون للتر الواحد لأول مرة منذ سبع سنوات.ووفقا لبيانات صادرة عن مؤسسة النفط الوطنية الكورية، ارتفع متوسط سعر البنزين في سيول بمقدار 4,4 وون لتصل إلى 1801 وون للتر الواحد يوم أمس الاثنين، وهو أعلى سعر منذ عام 2014.كما ارتفع المتوسط على مستوى البلاد إلى 1724,7 وون، أي أعلى بمقدار 37 وون مقارنة بمتوسط الأسبوع الماضي.وقد ارتفعت أسعار النفط الخام مؤخرا بسبب انتعاش الطلب وسط التعافي العالمي من جائحة كورونا، لكن الإمدادات ظلت شحيحة بسبب تعطل بعض المنشآت، في الوقت الذي قررت فيه الدول المنتجة للنفط تقييد زيادة الإنتاج. كما أدى ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار الواردات بينما يتزايد الطلب على الوقود مع اقتراب فصل الشتاء.ويذكر أنه في عام 2018 عندما قفزت أسعار البنزين إلى 1690 وون، خفضت الحكومة ضرائب الوقود مؤقتا لتخفيف الأعباء عن المستهلكين.