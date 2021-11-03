إصابات كورونا اليومية في كوريا ترتفع إلى 2667

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ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أكثر من ألفي حالة بعد أن بدأت كوريا في تخفيف قيود التباعد الاجتماعي أول من أمس الاثنين.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الأربعاء إنه تم تأكيد إصابة 2667 شخص طوال يوم أمس الثلاثاء، مما رفع من الإجمالي التراكمي للغصابات في البلاد إلى 370 ألفا و640 حالة.وقفزت الحصيلة اليومية بمقدار 1078 حالة مقارنة بما كانت عليه أول من أمس الاثنين، كما أنها تخطت مستوى 2500 للمرة الأولى منذ يوم 30 سبتمبر، عندما تم الإبلاغ عن 2561 إصابة. ويعد هذا هو رابع أكبر رقم يومي منذ بدء انتشار الوباء في كوريا. ويُعزى هذا الارتفاع الحاد جزئيا إلى تخفيف القيود وزيادة التجمعات ضمن التوجه إلى نظام "التعايش مع كورونا"، فضلا عن انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال عطلة نهاية الأسبوع.ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك ألفان و640 إصابة محلية المصدر، و27 إصابة لدى القادمين من خارج البلاد. كما تم الإبلاغ عن 18 حالة وفاة، مما رفع من إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى 2892 حالة، وظل معدل الوفيات عند 0,78%. وارتفع عدد المرضى المصابين بالفيروس من ذوي الأمراض الخطيرة بمقدار 31 مقارنة باليوم الأسبق، ليصل إلى 378.