استطلاع يؤكد تقدم مرشح المعارضة الرئاسي على مرشح الحزب الحاكم بفارق 6%

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اتضح من أحدث استطلاعات الرأي الذي أجري بتكليف من هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، أن مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي للانتخابات الرئاسية القادمة "يون صوك يول"، متقدم على مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ"، بفارق كبير يبلغ ست نقاط مئوية. قد وتم إجراء هذا الاستطلاع في الفترة من الجمعة إلى الأحد الماضيين، بعد أن اختار حزب "قوة الشعب" النائب العام السابق "يون صوك يول" كمرشح رئاسي له يوم الجمعة.وخلال الاستطلاع، تم توجيه سؤال إلى ألف شخص عن المرشح الذي يؤيدونه في سباق افتراضي بين "لي"، و"يون"، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض الصغير، و"شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة التقدمي، ووزير المالية السابق "كيم دونغ يون"، حيث اختار 34,6% من المشاركين "يون صوك يول"، بينما اختار 28,6% "لي جيه ميونغ". وحصل "آن" على 4,8%، و"شيم" على 4,4%، بينما حصل "كيم" على 0,5%. وردا على سؤال حول العوامل الرئيسية التي ستؤثر على الانتخابات، اختار أكثر من 85 في المائة قدرات المرشحين ومؤهلاتهم، بينما اختار 78,8% من المشاركين تعهدات المرشحين الانتخابية.وقال أكثر من 76 في المائة إن الانتماء الحزبي سيكون له التأثير الأكبر على الانتخابات، بينما قال 53 في المائة إن القضايا المتعلقة بأسر المرشحين وأقاربهم ستؤثر على الانتخابات.وبالنسبة للإدارة الحالية، انخفضت نسبة تأييد الرئيس "مون جيه إين" إلى أقل من 40%، والحزب الحاكم إلى أقل 30%، وذلك للمرة الأولى في استطلاعات "كي بي إس". ويتمتع هذا الاستطلاع الذي أجرته شركة "هان كوك ريسيرش" بمستوى ثقة يبلغ 95%، وهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,1%. وقد تم نشر أسئلة الاستطلاع ونتائجه على الموقع الإلكتروني للجنة المداولات الوطنية لمسح الانتخابات: www.nesdc.go.kr.