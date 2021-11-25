سيول وواشنطن بصدد الانتهاء من إعلان نهاية الحرب الكورية

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قالت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بصدد إنهاء المناقشات حول وثيقة إعلان نهاية الحرب الكورية رسميا، لكنهما لم يحسما الخلاف بعد بشأن كيفية ذكر "نزع السلاح النووي".ونشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا نقلت فيه عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن حكومة "مون جيه إين" تهدف إلى تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية وتعتبر ذلك الإعلان خطوة أولى لهذا الغرض، لكن إدارة "جو بايدن" تعمل على التنسيق مع الحلفاء قبل المحادثات مع كوريا الشمالية.وقالت المصادر أيضا إن الجانبين أوشكا على الانتهاء من إعداد الوثيقة، ولم يتبق إلا كيفية إدراج بند فيها حول نزع السلاح النووي.وأوضحت المصادر أن سبب الخلاف يتعلق بكيفية صياغة مسألة إعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، أو على الأقل عدم رفضها إعلان نهاية الحرب.