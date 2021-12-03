مرشح الحزب الحاكم يتعهد باستثمار 10 تريليونات وون في الشركات الصغيرة

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تعهد المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" باستثمار 10 تريليونات وون في شركات المغامرة الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2027.كما تعهد بفتح عهد يتجاوز فيه عدد الشركات الناشئة التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار، 100 شركة، من خلال تسهيل عملية إنشائها وسداد ديونها حتى في حالة إفلاسها.وقال إنه سيقوم بتوسيع الأضرار العقابية للتجارة غير العادلة وتنفيذ حملة وطنية للحصول على السعر المناسب لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق بيئة تتعايش فيها الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة معا.ومن جانبه، دعا "يون صوك يول" المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي مواطني مقاطعة تشونغ تشنغ إلى دعمه في انتخابات الرئاسة القادمة، قائلا إنه كان من المعتاد أن تؤثر اختيارات مواطني تشونغ تشنغ على نتائج الانتخابات.وأضاف "يون" أن جذوره ترجع إلى مقاطعة تشونغ تشنغ نظرا لأن أجداده أقاموا فيها منذ 500 عام.وقال إنه سيقوم بإنشاء شبكة جديدة لخط السكك الحديدية والطرق في المناطق القريبة من مطار تشونغ جو بمقاطعة تشونغ تشنغ لتكون قاعدة للصناعات المتطورة.