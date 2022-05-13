الرئيس يون يعقد اجتماعا لفحص الوضع المالي الكلي

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" اجتماعا أمس الخميس لفحص الوضع المالي الكلي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية "تشو كيونغ هو"، ومحافظ البنك المركزي "لي تشانغ يونغ".وتعد هذه هي المرة الأولى منذ عامين وشهرين التي يحضر فيه رئيس للبنك المركزي اجتماعات يترأسها رئيس كوري.وقال مكتب الرئاسة الكورية إن عقد هذا النوع من الاجتماعات كأول نشاط ميداني للرئيس "يون" يشير إلى عزم الحكومة الجديدة وضع أولوية لسياساتها على النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار في معيشة الشعب.وتبين أنه تم في الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة الأوضاع الصعبة الحالية للاقتصاد العالمي والسوق المالية العالمية.وكان الرئيس "يون" قد دعا مساعديه إلى التعرف على أسباب ارتفاع أسعار المستهلك واتخاذ التدابير اللازمة لكبح التضخم المالي.