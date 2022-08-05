برلمانيون من كوريا واليابان يتفقون على بذل جهود لاستئناف الإعفاء من تأشيرة الدخول

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عقد وفد كوري يتكون من 10 برلمانيين أعضاء في الاتحاد البرلماني الكوري الياباني، اجتماعا أمس الخميس في طوكيو مع نظرائهم اليابانيين، حيث تبادلوا الآراء حول العلاقات بين البلدين.وقال "يون هو جونغ" رئيس الجانب الكوري ونائب البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، إن الاجتماع استهدف استئناف التبادلات البرلمانية بين البلدين الذي توقف لأكثر من عامين بسبب جائحة كورونا.وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد اختتام الاجتماع، قال أيضا إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أهمية تنشيط التبادلات في القطاع الخاص في أسرع وقت ممكن رغم وجود العديد من القضايا العالقة بين البلدين، كما اتفقوا على بذل جهود مشتركة لاستئناف الإعفاء من تأشيرة الدخول بين البلدين.وأكد "يون" على أن كوريا واليابان دولتان ديمقراطيتان تضعان أهمية لقيم الحرية وحقوق الإنسان، معربا عن أمله في وضع حجر أساس لعلاقات قوية بين البلدين.ومن جانبه، قال "فوكوشيرو نوكاغا" رئيس الجانب الياباني وعضو مجلس النواب، إن اليابان وكوريا الجنوبية دولتان جارتان صديقتان تشتركان في قيم الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لمواجهة الأوضاع الدولية المتوترة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.