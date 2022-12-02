كوريا الشمالية تظل على القائمة الأمريكية لمنتهكي الحريات الدينية لـ21 عاما متتالية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي عن إدراج عدد من الدول والجماعات والكيانات الإرهابية والتنظيمات المسلحة على قائمة منتهكي الحريات الدينية.وقال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إنه تم إدراج ميانمار والصين وكوبا وإريتريا وإيران ونيكاراغوا وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وتركماستان إلى قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق خاص بشأن انتهاك الحريات الدينية.وبهذا ظلت كوريا الشمالية على تلك القائمة لـ21 عاما متتالية.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه تم وضع الجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام على قائمة المراقبة الخاصة لمشاركتها في الانتهاكات الجسيمة للحريات الدينية والتسامح معها.وقال إنه تم أيضا إدراج حركة الشباب الصومالية وتنظيم بوكو حرام وهيئة تحرير الشام وجماعة الحوثيين وتنظيم داعش الصحراء الكبرى وداعش غرب إفريقيا وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وحركة طالبان.وأكد "بلينكن" أن الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية في جميع أنحاء العالم تقوم بمضايقة الأفراد وتهديدهم وسجنهم وحتى قتلهم بسبب معتقداتهم.كما أكد أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة حالة الحريات الدينية بعناية في كل بلد دول العالم والدفاع عن أولئك الذين يواجهون الاضطهاد أو التمييز الديني، مشيرا إلى أن انتهاك الحريات الدينية يتسبب في الانقسام ويضر الأمن الاقتصادي ويهدد الاستقرار السياسي والسلام.الجدير بالذكر أنه يتم إدراج الدول التي تنتهك الحقوق الدينية ضمن قائمة منتهكي الحريات الدينية بموجب قانون الحريات الدينية الدولية الذي صدق عليه الكونغرس الأمريكي في عام 1998.