انخفاض قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي بسبب قوة الدولار

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انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر نتيجة للارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين إن قيمة الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي قد بلغت 420 مليارا و980 مليون دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي، بانخفاض قدره 5.7 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وقد زادت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي لشهرين متتاليين حتى أبريل، مدفوعة بالقيمة المعززة للأصول غير الدولارية بسبب ضعف الدولار حينذاك. ونقل التقرير عن مسؤول في البنك المركزي توضيحه أن مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، قد ارتفع بنسبة 2.6% في مايو، مما أدى إلى تراجع قيمة الأصول غير الدولارية، وأضاف أن هذا التراجع يعود أيضا إلى تخفيف الإجراءات الهادفة إلى استقرار سوق الصرف الأجنبي.وقال التقرير إنه حتى نهاية أبريل الماضي كانت كوريا الجنوبية هي تاسع دولة على مستوى العالم من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، وتلتها اليابان وسويسرا وروسيا.