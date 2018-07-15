南北韩离散家属开始进行首轮会面

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韩国国际广播电台报道：南北韩从20日起举行离散家属团聚活动。韩方离散家属于20日下午顺利抵达金刚山，终于实现同失散亲人重逢的心愿。离散家属集体会面活动从当天下午3时开始。南北韩离散家属在活动中互相拥抱，落下眼泪。他们一边看提前准备的照片，一边谈笑风生，确认各自的身份以及家属的生死情况，并拍摄纪念照。在此次活动中，父母和子女之间见面的有7对，与兄弟姐妹见面的有20多对，另外还有很多是与从未谋面的堂亲、表亲或是侄辈亲属见面。此次与儿子见面的李基淳（音）老爷爷在参加团聚活动前向记者感慨地表示，父子重逢只需一个问题就能确认彼此的关系。金老爷爷则在儿子2岁时与其失散。韩信子（音）老奶奶在此次活动中，与在北韩留下的两个女儿见面。此外，1名国军俘虏家属以及战争时期被北韩绑架者的5名家属也在活动中见到了亲人，遗憾的是当事人均已离世。以当天的集体活动为开始，截至22日，首批离散家属将会面6次、共处11个小时。当晚7时，南北韩离散家属参加由北韩方面主办的欢迎晚宴，在金刚山酒店共进晚餐。活动第二天21日上午，南北韩离散家属将在客房内进行2个小时的单独会面，之后共享1个小时的温馨午餐。最后一天22日，他们将参加告别活动和集体午餐，随后韩方离散家属将启程返回韩国。24日至26日，参加第二轮团聚活动的83名北韩离散家属将以同样的流程与韩方亲人见面。这是2015年10月以后时隔2年10个月，南北韩首次举行离散家属团聚活动。