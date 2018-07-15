文在寅会见印度总理莫迪 商定加强第四次工业革命和国防合作

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韩国国际广播电台报道：文在寅总统22日上午在青瓦台与正在韩国进行国事访问的印度总理莫迪举行单独和扩大首脑会谈，就加强两国合作的方案深入进行了讨论。青瓦台表示，两位首脑在会谈中，就韩国政府“新南方政策”和印度“新东方政策”接轨，深化两国特别战略伙伴关系达成了协议，并商定进一步加强第四次工业革命以及国防和防御产业等领域的合作。两位首脑决定在人工智能、机器人和信息通信技术等项目的研究与商业化合作以及保健和电动车等项目的研发方面作出共同努力。为此，将把已经达成筹办协议的“韩印未来愿景战略小组”以及今年将在新德里成立的“韩印研究创新合作中心”作为两国研发合作的据点。两位首脑还决定将两国面向未来的合作扩大至太空领域，奠定推动共同探月等合作计划的基础。为扩大普及太阳能等未来能源，韩印将在国际太阳能联盟（ISA）等国际机构保持合作。在国防和防御产业领域，韩印决定创造双赢的具体合作成果，在反恐和反网络犯罪等打击国际犯罪方面也将加强合作。在经贸合作方面，两位首脑决定在2030年以前实现双方贸易额500亿美元目标。韩国企业将进一步扩大参与印度铁路与港湾等基础设施开发项目，并进一步加强双方农水产项目合作。双方还就韩半岛和平进程进行了讨论。莫迪总理全面支持韩国政府为实现韩半岛完全无核化和恢复半岛永久和平作出的努力。文在寅总统表示，在即将举行第二次美北首脑会谈之际，印度的支持将成为韩国的坚强后盾。