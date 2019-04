Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:韩国组合防弹少年团(BTS)夺得美国公告牌(Billboard)200和英国UK Official Charts冠军。美国公告牌16日在网站发布新闻,防弹少年团的新专辑《Map of the soul: Persona》在美国公告牌200榜夺得第一名。这是防弹少年团继去年5月新专辑《LOVE YOURSELF 转 Tear》和去年9月《LOVE YOURSELF 结 ANSWER》之后,第三次在公告牌200榜夺冠。防弹少年团的新专辑还在英国UK Official Charts夺得冠军,防弹少年团也是首支在英国UK Official Charts上夺冠的韩国偶像组合。