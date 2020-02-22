文在寅同沙特王储通话 讨论新冠疫情国际合作方案

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韩国国际广播电台报道：在二十国集团（G20）首脑特别视频会议即将于26日举行之际，文在寅总统同二十国集团轮值主席国沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)通电话，讨论新冠肺炎疫情国际合作方案。据青瓦台发言人康珉硕介绍称，文寅总统24日晚8时同穆罕默德·本·萨勒曼通电话，时长20分钟。文在寅总统表示，全球因新冠肺炎疫情陷入了困境，目前迫切需要在二十国集团层面上开展合作。在此背景下，得益于沙特迅速采取行动，能够于26日举行二十国集团首脑特别视频会议，文在寅高度评价穆罕默德·本·萨勒曼的领导能力。文在寅称，为控制新冠肺炎疫情持续扩散，不得不限制人员往来，但有必要降低疫情给世界经济带来的冲击，希望会议就不影响各国防控措施范围内保障企业人士往来等国际合作方案进行深层次的讨论。此外，文在寅当天还同西班牙首相佩德罗·桑切斯进行了20分钟的通话。文在寅称，为应对新冠肺炎疫情而举行的此次二十国集团首脑特别视频会议应向全世界发出一致信息。韩国将同国际社会积极共享韩国的防控和治疗经验。桑切斯祝贺韩国成功应对新冠肺炎疫情，并称将在二十国集团首脑特别视频会议上学习韩国的防控措施及危机管理经验。