文在寅：《终战宣言》是实现无核化和永久和平之门

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅韩国时间23日凌晨通过视频在美国纽约联合国总部召开的第75届联合国大会发表主旨演讲时表示，韩半岛和平能为保障东北亚和平与改变世界秩序发挥积极作用，《终战宣言》就是这一开端。文总统表示，《终战宣言》将成为在韩半岛实现无核化、构筑永久和平机制的大门。在北韩与美国的无核化对话以及南北韩关系陷入僵局之际，将通过《终战宣言》促使北韩重返对话，确保韩半岛和平进程的动力。为了推动和平与繁荣时代的发展，文在寅呼吁联合国与国际社会对《终战宣言》予以支持。文在寅说，韩半岛和平仍处于未完成状态，充满希望的变化也处于停滞状态，韩国将继续促进对话工作。这一发言再次显示出文在寅对南北韩对话的强烈意志。在本次联合国大会演讲中，文在寅还提出构建由北韩、中国、日本、蒙古、韩国共同参与的东北亚防疫保健合作机制。文在寅说，南北韩是生命共同体，由多国守护生命、保障安全的合作机制将成为北韩与国际社会进行多边合作、保障半岛安全的基础。文在寅在演讲中还指出，必须保障新冠疫苗与治疗药物的公平分配；加强连带与合作的多边主义与基于规范的自由贸易秩序；致力于应对气候变化等，并称韩国将为此发挥积极作用。