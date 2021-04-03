李俊锡当选国民力量党新任代表 成首位30多岁党首

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韩国国际广播电台报道：前国民力量党最高委员李俊锡在该党全党大会选举中当选为党代表。李俊锡在该党党员投票和一般国民舆论调查的合计结果中，以43.8%的得票率当选党首，超过得票率37.1%、排名第2的候选人罗卿瑗。在党员选举人团进行的投票中，李俊锡的得票率略低于罗卿瑗，但在一般国民舆论调查中获得近60%的支持率。国民力量党新领导层将肩负起从党外引入下届总统候选人并推进在野圈统合，以为明年大选做准备的重任。李俊锡当选后表示，我们最大的目标是在明年的大选中获胜，在此过程中，我们将建立一个与诸位大选候选人及其支持者共存共荣的党。当前，国民力量党应展现出力量，肩负起使命，今后我们将广为听取年轻人的意见。李俊锡说，只有做出改变，才能取得胜利，让我们一同参与改变世界的过程，打破惯例和固定观念，如此才能改变世界。与李俊锡共同领导国民力量党的最高委员会委员为议员赵修真、裴贤镇、前议员金在原和郑美京，金容兌当选青年最高委员。李俊锡今年36岁，并无担任国会议员的经验，是韩国宪政史上首位30多岁的党代表。对于李俊锡当选国民力量党代表，共同民主党议员评价称，李俊锡的当选反映了国民对新政治的期待。另外，文在寅总统致电李俊锡，祝贺其当选国民力量党代表，称李俊锡的当选谱写了韩国政治史的新篇章。青瓦台方面表示，文在寅总统11日与当选国民力量党新任代表的李俊锡通电话，祝贺其当选党代表。文在寅向李俊锡表示，其当选实在是难能可贵，谱写了韩国政治史的新篇章。不仅是政治方面，也是我们国家出现变化的迹象。文在寅还说，在即将迎来大选的局面下，各党或国会可能无法避免出现对立，但希望在新冠疫情仍持续的情况下，国民力量党能与政府保持合作。