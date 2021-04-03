7月韩消费者物价上涨2.6% 时隔2个月再创新高

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韩国国际广播电台报道：7月韩国消费者物价上涨率时隔2个月再次刷新今年最高值。据韩国统计厅发布的“2021年7月消费者物价动向”资料显示，7月消费者物价指数为107.61(2015=100)，同比上升2.6%。2月消费者物价上涨率(1.1%)超过1%之后，涨幅持续扩大，5月升至2.6%，6月小幅减至2.4%，7月涨幅再次扩大。从各项目来看，商品价格同比上升3.8%。农畜水产品价格上涨9.6%，持续上升，但较前月（+10.4%）涨幅有所减小，进入今年后首次呈一位数增长。鸡蛋(+57%)、猪肉(+9.9%)、大米(+14.3%)、国产牛肉(+7.7%) 等价格均有所上涨。从工业产品来看，因汽油(+19.3%)、轻油(+21.9%)、汽车用LPG(+19.2%)等价格上涨，造成工业产品物价上涨2.8%。水、电、气费上涨0.3%。服务项目上涨1.7%，其中公共服务价格下跌0.5%，个人服务价格上涨2.7%。房租上涨1.4%，创2017年11月(+1.4%)以后的最高值。传贳价格上涨2.0%，月租上涨0.8%。生活物价指数同比上升3.4%，是2017年8月(+3.5%)以后3年11个月来的最高升幅。