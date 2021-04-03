4名下届总统有力候选人支持率调查：李在明支持率34.0%、尹锡悦33.7%

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韩国国际广播电台报道：14日发布的4名下届总统有力候选人支持率调查结果显示，共同民主党总统候选人李在明支持率略高于国民力量党下届总统有力候选人、 前检察总长尹锡悦，两者支持率差距在误差范围内。Realmeter受OhmyNews的委托于11日至12日面向全国2027人进行了4名下届总统有力候选人支持率调查。结果显示， 共同民主党候选人李在明支持率为34.0%，尹锡悦为33.7%。两者支持率差距为0.3个百分点，在误差范围之内(±2.2%)。正义党候选人沈相奵和国民之党代表安哲秀支持率分别为4.2%和4%。在洪准杓替换尹锡悦的4名候选人支持率方面，李在明支持率为32.4%、洪准杓27.2%。李在明支持率高于洪准杓5.2个百分点。此外，安哲秀支持率5.1%、沈相奵为5.0%。在保守在野圈总统候选人调查中，尹锡悦支持率最高，为30.3%，然后依次为洪准杓（25.5%）、刘承旼（12.5%）。另外，在前共同民主党代表李洛渊支持者中，只有14%的受访者表示，将在明年的总统选举中为李在明投票。40%的受访者说，将为尹锡悦投票。本次调查可信任度为95%，误差范围为±2.2个百分点，详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会官网进行查阅。