韩相对贫困率排名经合组织第四

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韩国国际广播电台报道： 据经合组织（OECD）发布的一份统计数据显示，以2018至2019年为准，韩国相对贫困率达16.7%，在37个经合组织成员国中位列第四位。所谓相对贫困率是指，在全体人口中，收入不到基准中位数收入50%的人群所占比重。如果将相当于最低生活保障的收入水平定义为绝对贫困线，无法享受大部分社会成员所享受生活的人群被视为相对贫困人群。韩国的相对贫困率为16.7%，这意味着六分之一的人口收入不到基准中位数收入的50%。以今年为准，基准中位数收入的50%分别为一人家庭91.4万韩元，二人家庭154.4万韩元，三人家庭199.2万韩元，四人家庭243.8万韩元。在经合组织成员国中，相对贫困率高于韩国的国家只有哥斯达黎加（20.5%）、美国（17.8%）和以色列（16.9%） 。韩国的相对贫困率较经合组织成员国的平均值11.1%高出5.6个百分点。韩国与日本（15.7%）、意大利（14.2%）、英国（12.4%）、加拿大（11.6%）、法国（8.5%）等主要发达国家存在较大差距，与芬兰（6.5%）、丹麦（6.1%）、冰岛（4.9%）等北欧国家的差距更大。据分析，严重的老龄化现象是韩国相对贫困率较高的主要原因之一。