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南北韩关系

北韩时隔四个月再次在列车上发射导弹 美国谴责

Write: 2022-01-17 10:13:58Update: 2022-01-17 18:33:01

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国公布对北韩制裁后仅一天，北韩14日便从火车上发射两枚弹道导弹。去年9月北韩也曾在火车上发射导弹，其目的在于推动发射手段多样化，以提高发射机动性、规避监视网。

据北韩媒体报道，铁道机动导弹连队进行了检查射击训练，发射了两枚弹道导弹。北韩朝鲜中央电视台公开了导弹命中东海岩石岛屿目标的场面，并报道称铁道机动导弹连队确保了迅速的机动性和命中率，其战斗动员态势在训练中获得高度评价。

这是北韩继去年9月之后第二次在火车上发射导弹。列车发射导弹的优势在于可利用铁道迅速变换发射位置，且发射台可放入货物车厢运输，很难预先被探测到。

去年北韩的发射地点为平安南道阳德，今年为平安北道义州，火车外观也从红色换为国防色。分析指出，北韩正在进行实战部署。在去年初举行的第八次党代会上，北韩宣布已建立铁道机动部队，并在全国部署。

北韩14日发射的导弹种类为“北韩版伊斯坎德尔导弹”KN-23，该导弹可在飞行后半段再次提高飞行高度并进行不规则机动，已成为铁道发射的主要种类。

韩军正对该导弹是否具备不规则机动性进行进一步分析。

韩美两国外长就北韩连续发射导弹探讨对策。美国国务卿布林肯谴责北韩发射弹道导弹，强调美国保护韩国安全的承诺坚若磐石。
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