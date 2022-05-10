韩寺庙饮食等佛教文化亮相巴黎

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韩国国际广播电台报道：在法国摆脱对疫情的恐惧、重新找回往日活力之际，旨在介绍韩国旅游的佛教文化活动也面向当地人举办。为韩流所吸引的法国人对韩国传统文化也表现出了极大的关注。法国巴黎餐饮博览会时隔三年再次举行，由僧人们亲手烹制的料理吸引了参观者的目光，不少法国人津津有味地品尝着天然朴素的豆乳面。据统计，此次韩国旅游推介活动在四天内吸引了6000余名参观者。曹溪宗佛教文化项目有关人士表示，餐饮专家们认识到，对于健康和地球环境来说，没有比寺庙饮食更好的了。世界顶级餐饮学校法国蓝带厨艺学院也与曹溪宗签署了业务合同。根据合同，今后寺庙饮食将介绍给法国著名厨师，学院的素食专业课程中也将纳入关于寺庙饮食的内容。法国蓝带厨艺学院方面表示，年轻的厨师们将学习如何处理食材、饮食中所包含的哲学思想等内容。另外，重现韩国燃灯会的展示会也一同举行。此次展示会旨在纪念于2020年载入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》的佛教燃灯会。有参观游客表示，希望法国人能够更多地了解饮食和此类传统文化的魅力。随着地球的可持续性日渐受到关注，包括佛教在内的韩国传统文化正在大放光彩。海外对韩流的热爱会否延续到韩国传统文化上引起了关注。