北韩在《7.4共同声明》50周年谴责韩国无视统一原则

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韩国国际广播电台报道：在《7.4南北共同声明》发布50周年的4日，北韩将韩半岛紧张局势的原因归咎于韩国，并谴责韩国政府未认真履行协议。北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》在题为“50年历史之所见”的报道中指出，4日是通过北南共同统一纲领，将祖国统一三大原则深深铭刻在同胞心中的意义深远的一天。然而时至今日，朝鲜半岛（韩半岛）仍重复着对决和紧张加剧的恶性循环，其原因在于历届南朝鲜（韩国）当局无视自主、和平统一、民族大团结的祖国统一三大原则，未认真履行北南协议。报道批评称，南朝鲜历届执政势力都如诵经般只顾云云加强韩美同盟，将同一民族定义为主要敌人，未能从“吸收统一”的妄想中醒来，肆无忌惮地做出煽动反目和对决、动机不纯的言行。报道称，从民族自主的立场出发，严肃对待并认真履行北南宣言是朝鲜一贯坚持的原则性立场。另一家北韩对外宣传媒体“统一的回声”也指出，《7.4共同声明》是祖国统一的基础。“我们民族之间”则表示，《7.4共同声明》是符合北南双方利益、正当的统一大原则。《7.4南北共同声明》发布于1972年7月4日，是南北韩分裂后公布的第一份关于统一的协议，其中规定了自主、和平、民族大团结的统一三大原则。另外，朝中社、《劳动新闻》等北韩官方媒体当天未刊登有关《7.4共同声明》的报道。