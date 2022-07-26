韩国单日新冠确诊病例接近15万例

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新冠病毒确诊病例已接近15万例，达14万9000多例。韩国防疫部门表示，新冠危重患者呈现增加势头、病床负担加重等，非首都圈地区的新冠病毒每周危险度被调高到了"较高"级别。据KBS记者报道，随着新冠病毒再度蔓延，新冠确诊病例已经达到近15万例。韩国中央防疫对策本部透露，以9日0时为基准，韩国单日新冠病毒确诊病例为14万9897例，创下117天以来的最高纪录。中央防疫对策本部状况总括团团长林淑英表示，因夏季休假期的到来，社会性流动和接触面大幅增加，新冠疫情确诊病例的增幅也随之加大。在已被确诊者中，疑似再度感染的新冠确诊病例也在增加。7月份第四周的疑似新冠病毒再感染病例为2万8966例，在新冠确诊病例中的占比为5.43%。新冠危重和死亡病例也在持续增加。9日入院治疗的新冠危重患者比前一日增加了40人，为364人，创下今年5月11日以后时隔3个月来的最高记录。新冠死亡者为40人。随着新冠危重和死亡病例呈现增加趋势，非首都圈的新冠病毒每周危险度被调高到了"较高"级别。而全国和首都圈地区则继续维持在“普通”级别。考虑到非首都圈地区的医疗机构对新冠重症患者的应对能力不足、以及病床负担的加重，防疫部门做出了调整非首都圈的新冠病毒每周危险度级别。单日新增新冠确诊病例已接近防疫部门所预测的再流行峰值的15万例，再流行峰值预测是以一周平均每天确诊人数为基准的。8月第一周日均新冠确诊病例比前一周增加了22.5%，达到9万7328人。新冠危重患者病床使用率为38.5%，新冠准危重患者病床使用率为59.1%，病床使用率正在迅速上升。