尹锡悦光复节贺词提出对北“大胆构想”具体内容

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在就任后首次光复节庆祝仪式上向北韩阐述了“大胆构想”的具体内容。根据该构想，若北韩停止核开发、开展实质性的无核化，将分阶段为北韩经济和民生的飞跃式改善提供支援。具体来看，尹锡悦承诺将进行大规模的粮食供应，支援发电、输配电气和农业技术，推动港口和机场、医院及医疗技术的现代化，并展开国际投资、提供金融支援。尹锡悦表示，北韩无核化对韩半岛、东北亚乃至全世界的可持续和平必不可少。尹锡悦还就韩日关系表示，日本曾是为重获并守护自由而必须摆脱的对象，如今则是应齐心协力的邻居。尹锡悦宣布将继承提出韩日关系未来蓝图的金大中-小渊惠三联合声明，迅速恢复、发展两国关系。尹锡悦表示，当韩日关系基于普世价值、朝着两国的未来和时代使命前行，历史问题才可得到完满解决。尹锡悦还表示，将缩减公共部门、调整结构、最大程度上维持财政的稳健运行，并使用由此获得的财政为社会弱势群体、普通民众提供大力援助。尹锡悦表示，将加强对基本生活的保障、完善残疾人看护服务，并致力于加强居住福利。尹锡悦强调，将通过规制、制度和科学技术的革新实现再一次的飞跃式发展，解决贫富分化和社会矛盾。尹锡悦还表示，将继承独立运动的“自由和人权”精神，尊敬、礼遇为大韩民国的自由和独立而牺牲、献身的先人。