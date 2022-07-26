拜登签署《通胀削减法案》 韩产电动汽车受冲击

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韩国国际广播电台报道：美国总统拜登签署《通胀削减法案》，根据该法案，美国联邦政府将投入巨额预算应对气候变化。为减少碳排放，美国联邦政府将向电动汽车提供税额优惠，不过韩国产电动汽车将无法享有这一优待。《通胀削减法案》规定，美国联邦政府将向太阳能、电动汽车、电池等产业投入3690亿美元，到2030年将碳排放量减少到2005年的40%水平。不过问题在于只有使用美国产零部件和矿物且在美国生产的产品才可享受优惠。拜登表示，购买电动汽车、燃料电池汽车的人们将可享受税额优惠，但仅限于在美国制造的车辆。这一规定旨在遏制中国，但也将使目前在美国大受欢迎的艾尼氪5、EV6等韩国产电动汽车遭受冲击。现代、起亚的电动汽车均在韩国国内生产，因此不属于税额优惠对象。起亚汽车美国法人在向当地汽车经销商发送的信函中称，突如其来的税额优惠变化将对销售工作和顾客造成巨大影响，要求在法案生效前尽可能加快销售。韩国政府也向美国方面表示了担忧，指出《通胀削减法案》有可能违反韩美自贸协定和世贸组织协定等贸易规范，不过截至目前尚未获得答复。美国从特朗普政府时期开始遏制中国、构建以美国为中心的供应链，这一趋势正日趋加强。预计这种基调将持续到11月美国中期选举，半导体、电动汽车、电池等产业亟需制定周密的应对计划。