尹锡悦18-24日巡访英国、美国和加拿大 联大期间会晤美日首脑

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将从18日起陆续前往英国、美国和加拿大访问，并出席联合国大会。 此次巡访为期七天，以出席联合国大会为契机，尹锡悦将先后与美国和日本首脑举行会谈。国家安保室第一次长金泰孝15日在龙山总统室举行的记者会上详细介绍了尹锡悦18日-24日巡访英国、美国和加拿大的具体日程。总统室表示，尹锡悦总统将于当地时间18日抵达伦敦，当晚出席英国国王查尔斯三世主持的招待会，并向查尔斯三世表示慰问。尹锡悦还推进前往安置伊丽莎白二世女王遗体的伦敦威斯敏斯特宫进行参谒、在吊唁录上签名，并向韩战参战纪念碑献花。当地时间19日，尹锡悦将在威斯敏斯特大教堂参加伊丽莎白二世女王的葬礼。结束对英国的访问后，尹锡悦将前往美国出席联合国大会。在联大一般性辩论的第一天当地时间20日，尹锡悦将在与会185个国家的首脑中第十个发言。总统室表示，尹锡悦总统此次巡访日程的核心关键词是“自由、团结、经济安全和贡献外交”。尹锡悦将于韩国时间21日凌晨在美国纽约联合国大会进行主旨发言，内容为在全球与共享和尊重自由的国家进行连带，以扩大国际合作。尹锡悦还将通过主旨发言敦促北韩推动无核化。随后，尹锡悦将与联合国秘书长古特雷斯会晤，就北韩问题、地区和国际问题以及加强与联合国合作的方案等进行讨论。尹锡悦还将与出席联合国大会的美国和日本首脑举行双边会谈。国家安保室第一次长金泰孝表示，正推进于美国当地时间20日-21日与出席联大的其他主要国家首脑举行双边会谈。目前已确定举行韩美和韩日首脑会谈，正在协调会谈时间。总统室一位高层人士表示，已提前与美国和日本商定举行双边首脑会谈，目前正就会晤日程进行协调。各位首脑并未在会晤前事先决定讨论事项。尹锡悦在结束联合国大会的行程后，23日将前往加拿大。今年是韩国与加拿大建交60周年，尹锡悦与加拿大总理贾斯廷·特鲁多将在渥太华举行首脑会谈，就深化两国战略伙伴关系的方案和两国经济安全悬案等进行讨论。