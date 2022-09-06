9月韩消费者物价上涨5.6% 涨幅连续两个月放缓

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韩国国际广播电台报道：9月韩国消费者物价涨幅为5.6%，涨幅连续两个月放缓。统计厅5日公布的“9月消费者物价动向”显示，9月韩国消费者物价指数达108.93（2020年=100），较一年前上升5.6%。韩国消费者物价涨幅今年1月达到3.6%后持续快速上升，6月突破6%，不过从8月起有所放缓。受国际油价下降影响，国内油价涨幅放缓，农产品价格涨幅也有所放缓，但在外用餐等服务价格继续上涨，带动整体物价上涨。从具体项目来看，商品价格较一年前上涨7.2%。工业产品价格上涨6.7%，涨幅虽有所放缓，但柴油(+28.4%)、煤油(+71.4%)、汽油(+5.2%) 等石油类制品价格上涨16.6%，带动整体工业产品价格上涨。加工食品价格上涨8.7%。农畜水产品价格上涨6.2%，其中蔬菜类价格上涨22.1%，涨幅最高。电费、燃气费上涨14.6%。受收费上调影响，电费(+15.3%), 、城市燃气费(+18.4%)和地区供暖费(+12.5%)涨幅较高。服务价格上涨4.2%。其中，个人服务价格上涨6.4%，是1998年4月(+6.6%)以来的最高值。统计厅经济动向统计审议官鱼云善表示，受石油类及蔬菜、水果等农产品价格涨幅有所放缓的影响，整体物价涨幅有所下降。尤其是石油类产品价格涨幅放缓对整体物价涨幅缩小产生了主要影响。