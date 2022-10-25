尹锡悦：推进与非洲签署自贸协定 2024年举办韩非首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦23日表示，非洲在韩国对外贸易中所占比重仅为1.3%，将推动与非洲签署自贸协定、扩大互惠贸易基础，助力韩国企业投资和进入当地市场。尹锡悦当晚出席在汝矣岛一家酒店举行的“非洲之夜”活动并致贺词。尹锡悦表示，非洲正在成为新的机遇之地。出席当晚活动的有31个非洲国家的驻韩大使和大使提名人夫妇、肯尼亚总统威廉·鲁托及夫人。此次是肯尼亚总统自1990年以来时隔32年访韩。尹锡悦表示，在韩国政府实现“全球中枢国家”愿景的过程中，与非洲的合作十分重要。大韩民国希望成为助力非洲发展的真正伙伴，在任期内将真诚帮助非洲大陆实现繁荣和发展。尹锡悦还表示，除推动签署自贸协定外，还愿意扩大对非洲的政府开发援助（ODA）。尹锡悦指出，在过去15年间，韩国政府对非洲的政府开发援助规模扩大了九倍多，但仍有不少意见认为尚不充分。尹锡悦承诺，将大幅扩大援助规模，打造分享韩国技术和经验的韩国型开发合作项目。尹锡悦表示，还将加强与非洲在公共卫生、气候变化、难民、打击海盗等领域的合作，并为非洲第四次工业革命人才培养项目提供支援。尹锡悦还表示，为使这类合作得到系统性推进，将把韩非部长级论坛升级为首脑级，并于2024年在韩国举办韩非特别首脑会谈。鲁托回答说，韩国不仅对个别非洲国家给予帮助，还积极地成为了我们最为充满爱心的伙伴。韩国为开发银行作出贡献，并通过韩非开发合作，自2006年起持续为我们提供帮助。鲁托对韩国愿意推动签署自贸协定表示感谢。他表示，若韩国加强对非洲贸易和投资，将享受到更多的优惠。当天下午，尹锡悦在龙山总统室同鲁托举行首脑会谈，讨论两国合作方案。尹锡悦表示，韩国和肯尼亚自1964年建交以来，基于自由民主主义价值维持着长久的友好关系，是传统友邦国。肯尼亚是进入东非市场的门户和物流中心，也是韩国企业进驻较多的非洲核心合作国家之一。总统室表示，尹锡悦总统呼吁肯尼亚在能源、军工领域对韩国企业给予关注，使韩企能有更多机会参与其中。韩国愿意支援韩国研发的水稻新品种，为改善肯尼亚的粮食安全作贡献。鲁托表示，对引入韩国核电站很感兴趣，希望与韩国展开磋商。鲁托还表示，希望在首都内罗毕引入韩国的交通系统。去年9月就职的鲁托是32年来首位访韩的肯尼亚总统。肯尼亚于1963年摆脱英国的殖民统治，是东非最大的经济体、也是当地政治上最稳定的国家，地区影响力极大。两国政府以当天举行首脑会谈为契机签署了对外经济合作基金基本条约。对外经济合作基金是韩国为支援发展中国家经济发展而设立的有偿援助基金。另外，尹锡悦夫人金建希（音译）在总统室与鲁托夫人雷切尔·鲁托亲切交谈，双方就禁止动物虐待、气候变化、新村运动等共同关心的话题交换了意见。