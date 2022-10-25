韩越首脑会谈在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦5日同越南国家主席阮春福举行首脑会谈。阮春福是韩国现任政府成立后迎来的首位国宾。韩越首脑会谈当天下午2时在龙山总统室二楼扩大会议室举行。尹锡悦在会谈发言中指出，在过去三十年间，两国持续发展模范的共生合作关系。如今应为下一个三十年做准备。尹锡悦强调，当前国际秩序正在发生剧变，韩国和越南联手推动地区和平与繁荣符合两国利益。与阮主席的会谈既是对上一个时代耀眼成就的祝贺，也将成为奋力开启新时代的起点。阮春福表示，感谢韩方亲切、隆重的款待。越南在对外政策上始终如一地重视与韩国的关系，将增进两国合作关系，为两国的共同繁荣、地区和世界的和平稳定及合作发展作出贡献。阮春福在越南政坛的地位仅次于越共中央总书记阮富仲。为纪念韩越建交30周年，阮春福应尹锡悦的邀请对韩国开展为期三天的国宾访问。国宾访问享受外宾访韩的最高礼遇，具体接待环节有：包括检阅仪仗队在内的正式欢迎仪式、包括演出在内的总统招待晚宴、高层欢迎和欢送、鸣放礼炮以及各种文化活动。当天会谈前，阮春福访韩正式欢迎仪式在总统室前的草坪花园举行。两国首脑在《凤凰曲》的乐声中检阅国军仪仗队，仪仗队鸣放象征对国家元首礼遇的21响礼炮，并演奏两国国歌。在韩越南同胞欢迎团向两国首脑致以问候，两国首脑挥手致意。仪式后，两位首脑进入大楼，在芳名录上签名并合影留念，随后在少数幕僚的陪同下举行会谈。