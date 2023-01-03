韩最大在野党党首李在明谴责检方调查为“司法杀人”

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韩国国际广播电台报道：韩国在野党共同民主党党代表李在明28日接受检方关于慰礼新城、大庄洞地产开发特殊待遇疑云的调查，调查超过12个小时。检方认为，李在明在大庄洞和慰礼新城的开发过程中向民间项目开发商给予优待，时任城南市长的李在明拥有最终决策权，是相关疑云的最核心人物。检方怀疑，李在明将高达数千亿韩元的开发收益让与开发商，未正常回收，对城南市造成了巨大损失。作为回报，李在明被许诺将获得“火天大有”公司大股东金万培所持股份的一半、即相当于428亿韩元的开发收益。检方还调查了李在明是否在慰礼新城开发项目过程中提前内定承包方并泄露内部信息。李在明出席检方传唤调查时强调此次传唤是“司法杀人”。他还强烈谴责称，检察独裁政权为铲除政敌，将国家权力私有化，国家正成为由检察掌握、为检察服务的国家。调查结束后，李在明再次表示，检察在做政治活动而非调查。李在明还指出，检方重复相同的问题、故意拖延时间，以再次传唤自己。检方有关人士反驳称，调查按照常规流程迅速进行，出示了各类证据并进行提问。检方主张，审问过程中记录的调查文件多达200页，检方出示资料后，李在明还有时间与律师商议。不过检方表示，李在明提交的陈述书中并无关于其亲信郑镇相（音）、金容（音）非法收受财物嫌疑的内容，有必要对李在明作为城南市最高决策者听取报告、予以批准的过程做进一步调查。检方将视李在明方面对再次传唤的态度后决定下一步措施。