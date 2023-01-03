韩金融公司大幅缩小线下营业点和员工规模

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韩国国际广播电台报道：韩国金融公司去年关闭了740家营业点，并裁减了近1500名员工。随着线上营业规模不断扩大，金融公司采取了上述措施，但也有意见批评此举忽视了金融弱势群体的需求。据KBS记者报道，据金融监督院向国会政务委员会提交的资料显示，以去年9月底为准，银行和保险公司、信用卡公司等金融公司的营业点为15630家，与一年前同期相比减少了740家。从各金融行业营业点减少规模来看，银行减少了389个，减幅最大。其次为保险公司减少了365个、证券公司减少了38个、相互储蓄银行减少了10个、信用协同组合和农水山林组合减少了3个。另外，去年通过房地产项目融资等扩大事业的资产运营公司的营业点为486家，较一年前增加了77家。以去年9月底为准，金融公司从业人员数量为38.6288万名，较一年前减少了1498名。仅银行和保险公司就减少了近5000名，但证券公司和资产运营公司员工则增加了2500名以上。同期，相互储蓄银行和信贷专门金融公司的员工也增加了500名左右。据分析，伴随数字化的发展，非面对面和线上营业扩大导致国内金融公司营业点和员工人数减少。但也有意见指出，去年最高支付年薪60%奖金的金融公司只注重收益，却不照顾高龄层等弱势群体。有鉴于此，金融委员会和金融监督院计划持续了解今年银行营业点关闭情况，并引导运营共同营业点等积极推行替代方式。另外，还将要求金融公司在关闭营业点前加强宣传，并扩大服务范围，以满足不熟悉线上交易的高龄金融服务顾客等的需求。