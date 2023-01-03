尹锡悦：威权主义势力全面否认国际秩序 民主国家应联合起来

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦指出，带来自由和繁荣的民主主义面临着严峻挑战，并强调民主国家应联合起来。尹锡悦29日在由韩国、美国、哥斯达黎加、荷兰、赞比亚联合主办的第二届民主峰会上发表视频演说。尹锡悦表示，全面否认基于规范的国际秩序的威权主义势力形成了阵营，以反智主义为代表的‘假民主主义’正在全球范围内抬头。尹锡悦指出，我们必须展开新的旅程，通过艰苦创新和联合重振倒退的民主主义，此次会议将加强国际社会为自由和民主主义所共同付出的努力。尹锡悦强调，民主主义是守护并保障人类自由的唯一体系和机制，这一点毋庸置疑。尹锡悦表示，将竭尽己任，进一步巩固以保障自由的民主主义、法治和代议制民主为代表的议会主义，强烈支持与国际社会紧密合作、联合起来捍卫民主，并将采取实际行动。另外，韩美首脑在联合声明中宣布韩国将主办第三届民主峰会。韩美首脑29日在第二届民主峰会正式会议前发布联合声明，公布了这一决定。声明指出，基于共同的民主价值观和对人权的尊重，大韩民国和美国有着深厚的纽带，两国将进一步加强在政治、经济、安全和人员往来方面的牢固关系。韩美首脑指出，大韩民国的民主制度是印太地区的明灯，向世界展示了建立持续的安全和繁荣所必须的环境来自于民主主义。两国首脑还表示，最近大韩民国已成为全球领导性国家，大韩民国国民为提高政府的透明度、保障有效的牵制和平衡、发展符合公共需要的法律持续不断地付出努力，发挥了不小的作用。声明指出，加强基于国民同意的、透明负责的治理是当今时代的根本性课题，民主国家必须合作应对一系列重大挑战，包括守护共同的安全繁荣、应对气候危机、确保新技术不损害民主社会等。